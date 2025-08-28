Во имя любви: Мужчина перерыл 18 тонн мусора, чтобы найти потерянные обручальные кольца

Житель Канады перерыл 18 тонн мусора на свалке, чтобы найти обручальное и помолвочное кольца жены, которые она случайно выбросила вместе с органическими отходами. Историю, о том, что невозможное возможно передаёт телеканал CBC.

Инцидент произошёл с мужчиной по имени Стив Ван Иссельдейк. Его жена Жаннин случайно выбросила драгоценности в пакете из-под попкорна вместе с органическими отходами. Пара прожила в браке 26 лет, эти кольца имели для них особую ценность, поэтому канадец решился на столь отчаянные действия.

«Жена была настроена скептически, но я сказал, что попробую», — поделился канадец.

Ему пришлось провести несколько часов среди 18 тонн органических отходов на полигоне Мисшен в Британской Колумбии, чтобы найти потерянные драгоценности. Работник места Дэнни Уэбстер, впечатлённый целеустремленностью мужчины, помог ему экскаватором разгребать мусорные завалы. Сам Ван Иссельдейк в течение нескольких часов вручную просеивал отходы с лопатой и в перчатках. Поиски увенчались успехом, когда канадец заметил среди отбросов сосиски, которые недавно выбрасывала его семья. Рядом с ними оказалось первое кольцо, а второе удалось обнаружить в течение последующего часа.