Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 13:42

Во имя любви: Мужчина перерыл 18 тонн мусора, чтобы найти потерянные обручальные кольца

CBC: Житель Канады нашёл потерянные обручальные кольца среди 18 тонн мусора

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Житель Канады перерыл 18 тонн мусора на свалке, чтобы найти обручальное и помолвочное кольца жены, которые она случайно выбросила вместе с органическими отходами. Историю, о том, что невозможное возможно передаёт телеканал CBC.

Инцидент произошёл с мужчиной по имени Стив Ван Иссельдейк. Его жена Жаннин случайно выбросила драгоценности в пакете из-под попкорна вместе с органическими отходами. Пара прожила в браке 26 лет, эти кольца имели для них особую ценность, поэтому канадец решился на столь отчаянные действия.

«Жена была настроена скептически, но я сказал, что попробую», — поделился канадец.

Ему пришлось провести несколько часов среди 18 тонн органических отходов на полигоне Мисшен в Британской Колумбии, чтобы найти потерянные драгоценности. Работник места Дэнни Уэбстер, впечатлённый целеустремленностью мужчины, помог ему экскаватором разгребать мусорные завалы. Сам Ван Иссельдейк в течение нескольких часов вручную просеивал отходы с лопатой и в перчатках. Поиски увенчались успехом, когда канадец заметил среди отбросов сосиски, которые недавно выбрасывала его семья. Рядом с ними оказалось первое кольцо, а второе удалось обнаружить в течение последующего часа.

«Счастливчик», выбросивший на свалку целое состояние биткоинов, отчаялся после 12 лет поисков
«Счастливчик», выбросивший на свалку целое состояние биткоинов, отчаялся после 12 лет поисков

Ранее сообщалось, что жителя Москвы спасло от смерти во время удара током его обручальное кольцо, которое поглотило весь электрический разряд. В доме у 37-летнего мужчины шёл ремонт, электрик не полностью изолировал оголённые провода, которые торчали из стены. Хозяин квартиры случайно облокотился на стену и коснулся кабеля под напряжением, но от смерти спасла драгоценность.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Канада
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar