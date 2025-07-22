«Любовь сильнее смерти»: Обручальное кольцо спасло москвича от поражения током

Житель Москвы едва не стал жертвой удара током в своей квартире на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе столицы. В доме у 37-летнего мужчины шёл ремонт, электрик не полностью изолировал оголённые провода, которые торчали из стены. Хозяин квартиры случайно облокотился на стену и коснулся кабеля под напряжением, однако его спасло обручальное кольцо, которое поглотило весь электрический разряд.