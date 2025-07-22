«Любовь сильнее смерти»: Обручальное кольцо спасло москвича от поражения током
МК.ru: Обручальное кольцо спасло жителя Москвы от смерти во время удара током
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Житель Москвы едва не стал жертвой удара током в своей квартире на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе столицы. В доме у 37-летнего мужчины шёл ремонт, электрик не полностью изолировал оголённые провода, которые торчали из стены. Хозяин квартиры случайно облокотился на стену и коснулся кабеля под напряжением, однако его спасло обручальное кольцо, которое поглотило весь электрический разряд.
По данным сайта MK.ru, москвич не получил серьёзных травм, однако его обручальное кольцо расплавилось прямо на пальце. Палец опух, а на руке остались ожоги. Супруга пострадавшего вызвала скорую помощь, но госпитализация мужчине не потребовалась, он решил остаться дома.
Ранее в Петербурге девочка получила удар током у автобусной остановки. А в Карелии школьник лишился ноги после двух ударов током в заброшке.