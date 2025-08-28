Единственное крупное судно: Украинский «Симферополь» стал первой жертвой морского дрона РФ

Вооружённые силы России (ВС РФ) впервые успешно применили безэкипажный катер для поражения украинского судна. Об этом в комментарии для NEWS.ru заявил военный аналитик Василий Дандыкин.

«[Поражение «Симферополя»] — это, наверное, первое боевое применение нашего безэкипажного катера. На учениях на Балтике, к примеру, он применялся против мишеней», — сказал Дандыкин.

По словам эксперта, в результате ликвидации среднего разведывательного корабля «Симферополь» украинская сторона утратила своё единственное крупное плавсредство. Дандыкин напомнил, что после раздела Черноморского флота Украина получила в своё распоряжение значительное количество разнообразных кораблей, включая десантные суда, ракетные катера и тральщики. Из всего этого массива, по мнению аналитика, «Симферополь» оставался единственным крупным боевым кораблём.