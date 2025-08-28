Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 13:53

Единственное крупное судно: Украинский «Симферополь» стал первой жертвой морского дрона РФ

Эксперт Дандыкин: Удар по Симферополю — боевое крещение для морского дрона РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxene Huiyu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxene Huiyu

Вооружённые силы России (ВС РФ) впервые успешно применили безэкипажный катер для поражения украинского судна. Об этом в комментарии для NEWS.ru заявил военный аналитик Василий Дандыкин.

«[Поражение «Симферополя»] — это, наверное, первое боевое применение нашего безэкипажного катера. На учениях на Балтике, к примеру, он применялся против мишеней», — сказал Дандыкин.

По словам эксперта, в результате ликвидации среднего разведывательного корабля «Симферополь» украинская сторона утратила своё единственное крупное плавсредство. Дандыкин напомнил, что после раздела Черноморского флота Украина получила в своё распоряжение значительное количество разнообразных кораблей, включая десантные суда, ракетные катера и тральщики. Из всего этого массива, по мнению аналитика, «Симферополь» оставался единственным крупным боевым кораблём.

Ударная мощь возмездия: 600 новейших «Гераней» и «Кинжалов» поставили Киев на колени
Ударная мощь возмездия: 600 новейших «Гераней» и «Кинжалов» поставили Киев на колени

Напомним, ВС РФ впервые уничтожили корабль ВМС Украины с помощью безэкипажного катера. До этого наиболее известным достижением беспилотных катеров была атака на мост через Днепр. По словам эксперта в области беспилотной авиации Дениса Федутинова, безэкипажные катера являются весьма перспективным направлением для развития асимметричных видов вооружения и военной техники.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar