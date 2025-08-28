У российских академиков при задержании нашли слитки золота и пачки с деньгами

При задержании директора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина и его заместителя были обнаружены крупные суммы денег и ценности. Как передаёт ТАСС, у фигурантов изъяты десятки миллионов рублей наличными, слитки золота, а также коллекция дорогих часов.

Уголовное дело возбуждено по статье о взяточничестве. По предварительным данным, сумма полученных чиновниками взяток могла достигать нескольких десятков миллионов рублей. При обысках также обнаружены 85 стодолларовых купюр и средства в евро.