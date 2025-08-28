Мессенджер MAX
28 августа, 13:52

У российских академиков при задержании нашли слитки золота и пачки с деньгами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

При задержании директора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина и его заместителя были обнаружены крупные суммы денег и ценности. Как передаёт ТАСС, у фигурантов изъяты десятки миллионов рублей наличными, слитки золота, а также коллекция дорогих часов.

Уголовное дело возбуждено по статье о взяточничестве. По предварительным данным, сумма полученных чиновниками взяток могла достигать нескольких десятков миллионов рублей. При обысках также обнаружены 85 стодолларовых купюр и средства в евро.

Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемых. НМИЦ имени Мешалкина является одним из ведущих медицинских учреждений России, специализируясь на сердечно-сосудистой хирургии.

Бизнесмены из Приангарья «обогатились» на 65 миллионов рублей на тест-полосках

Ранее Life.ru сообщал о задержании вице-губернатора Курской области Владимира Базарова. По данным следствия, он причастен к хищению одного миллиарда рублей, предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений в регионе из государственных средств.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Новосибирская область
