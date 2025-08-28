Новый «Шёлковый путь»: Политолог объяснил, почему все мировые игроки идут через Турцию

Турция укрепляет свои позиции в качестве главного логистического центра на стыке Европы и Азии. Об уникальных конкурентных преимуществах страны рассказал политолог, сотрудник кафедры международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ Илья Щербаков в интервью РИА «ФедералПресс».

«Турция сегодня становится одним из ключевых транзитных центров между Европой и Азией», – отметил Илья Щербаков.

Эксперт пояснил, что современная роль государства в глобальной экономике предопределена в первую очередь его уникальным местоположением. Анкара находится на перекрёстке важнейших торговых артерий и имеет сухопутные границы как с европейскими, так и с азиатскими странами, что позволяет ей активно развивать инфраструктуру и становиться центром геоэкономической карты.

Одним из знаковых проектов политолог назвал Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), или Срединный коридор, пролегающий из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Грузию и Турцию и отчасти повторяющий путь древнего Шёлкового пути. Согласно прогнозам Всемирного банка, грузооборот по данному направлению к 2030 году может утроиться и достичь 11 миллионов тонн. Рост его популярности Щербаков связал с напряжённостью в отношениях между Россией и Западом.

Другим значимым начинанием, по словам эксперта, является международный транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия, развиваемый в рамках программы ТРАСЕКА при поддержке Евросоюза, участницей которой Турция является с 2000 года вместе с рядом других государств.