Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 14:19

Новый «Шёлковый путь»: Политолог объяснил, почему все мировые игроки идут через Турцию

Политолог Щербаков: Турция укрепляет статус ключевого транзитного хаба

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

Турция укрепляет свои позиции в качестве главного логистического центра на стыке Европы и Азии. Об уникальных конкурентных преимуществах страны рассказал политолог, сотрудник кафедры международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ Илья Щербаков в интервью РИА «ФедералПресс».

«Турция сегодня становится одним из ключевых транзитных центров между Европой и Азией», – отметил Илья Щербаков.

Эксперт пояснил, что современная роль государства в глобальной экономике предопределена в первую очередь его уникальным местоположением. Анкара находится на перекрёстке важнейших торговых артерий и имеет сухопутные границы как с европейскими, так и с азиатскими странами, что позволяет ей активно развивать инфраструктуру и становиться центром геоэкономической карты.

Одним из знаковых проектов политолог назвал Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), или Срединный коридор, пролегающий из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Грузию и Турцию и отчасти повторяющий путь древнего Шёлкового пути. Согласно прогнозам Всемирного банка, грузооборот по данному направлению к 2030 году может утроиться и достичь 11 миллионов тонн. Рост его популярности Щербаков связал с напряжённостью в отношениях между Россией и Западом.

Другим значимым начинанием, по словам эксперта, является международный транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия, развиваемый в рамках программы ТРАСЕКА при поддержке Евросоюза, участницей которой Турция является с 2000 года вместе с рядом других государств.

«Злая организация»: В Турции назвали последнюю деталь для распада НАТО
«Злая организация»: В Турции назвали последнюю деталь для распада НАТО

Ранее в Турции заявили, что отказ от членства в НАТО станет для Украины самым надёжным гарантом безопасности. Размещение европейских военных сил способно спровоцировать негативный сценарий. В статье подчёркивается, что Запад воспринимает Украину как «санитарный кордон», возлагая на её вооружённые силы функцию передового рубежа обороны европейского континента.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Турция
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar