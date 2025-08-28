Главреду Тюменской губернии Суразакову грозит до 20 лет колонии за педофилию

Главному редактору газеты «Тюменская губерния» Сергею Суразакову грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет по делу о педофилии. Журналист обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Как пишет «РБК-Тюмень», редакция издания воздержалась от комментариев относительно произошедшего, отметив, что временно исполнять обязанности главного редактора назначили Ольгу Радутную. Суразаков работал в различных региональных средствах массовой информации, включая «Тюменский курьер», «Комсомольская правда», «Тюменская правда» и «Тюменская область сегодня».

Суразаков также имел опыт участия в выборах в городскую думу от партии «Справедливая Россия», хотя необходимого числа голосов набрать не смог. В 2017 году он занял должность секретаря в общественном совете при Управлении МВД России по городу Тюмени, а в 2023 году стал членом общественной палаты.