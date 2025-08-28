Вооружённые силы Украины обстреляли Днепрорудненский железорудный комбинат, в результате чего пострадали семеро гражданских. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Пострадавшие доставлены в больницы региона, где им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объёме», — говорится в сообщении.