Семь человек ранены при ударе ВСУ по железорудному комбинату в Запорожье
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siete_vidas
Вооружённые силы Украины обстреляли Днепрорудненский железорудный комбинат, в результате чего пострадали семеро гражданских. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Пострадавшие доставлены в больницы региона, где им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объёме», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал о нанесении мощного удара ВС РФ по территории Украины, в том числе и Киева. В атаке было задействовано 500 БПЛА и ракет «Искандер», «Кинжал», Х-101, «Гербера» и «Герань».