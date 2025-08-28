Стала известна личность журналиста ВГТРК, подорвавшегося на мине в Курской области

Стала известна личность оператора ВГТРК, подорвавшегося на мину на территории Курской области. Как сообщил его коллега Станислав Бернвальд в эфире «России 24», им оказался Сергей Солдатов.

«Сейчас Сергею проводится операция в областной больнице, проводят её хирурги из Москвы», — рассказал Бернвальд.