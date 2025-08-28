Японцы перепугались из-за ИИ-видео с порядком действий при извержении Фудзиямы

В ролике запечатлён момент, когда женщина получает экстренное уведомление о начале извержения, и город быстро окутывается вулканическим пеплом. Официальные лица предупреждают о потенциальном покрытии неба чёрным пеплом, что приведёт к дневной темноте в некоторых районах. Хотя не ожидается извержения в ближайшее время, Фудзияма, расположенный всего в 100 км от Токио, является действующим вулканом. Его последнее извержение, произошедшее 318 лет назад, сопровождалось двухнедельным выпадением пепла. По прогнозам учёных, пепел достигнет улиц Токио примерно через два часа после начала извержения, с возможной толщиной слоя до 10 сантиметров.