Японцы перепугались из-за ИИ-видео с порядком действий при извержении Фудзиямы
Порядок действий при извержении вулкана Фудзияма в Японии. Обложка © ujisan-kouhai.metro.tokyo.lg.jp
Токио провёл виртуальную тренировку по извержению Фудзиямы, чтобы подготовить население к реальной угрозе. После симуляции японцы были напуганы и начали бить тревогу, сообщает Yahoo!JAPAN.
Порядок действий при извержении вулкана Фудзияма в Японии. Видео © ujisan-kouhai.metro.tokyo.lg.jp
«Момент может наступить безо всякого предупреждения», — говорится в видеоролике.
В ролике запечатлён момент, когда женщина получает экстренное уведомление о начале извержения, и город быстро окутывается вулканическим пеплом. Официальные лица предупреждают о потенциальном покрытии неба чёрным пеплом, что приведёт к дневной темноте в некоторых районах. Хотя не ожидается извержения в ближайшее время, Фудзияма, расположенный всего в 100 км от Токио, является действующим вулканом. Его последнее извержение, произошедшее 318 лет назад, сопровождалось двухнедельным выпадением пепла. По прогнозам учёных, пепел достигнет улиц Токио примерно через два часа после начала извержения, с возможной толщиной слоя до 10 сантиметров.
Вулканический пепел также способен парализовать транспорт, включая поезда и самолеты, а даже небольшой дождь делает дороги непроходимыми для автомобилей и велосипедов. Мокрый пепел может вызвать отключения электроэнергии и сбои в работе СМИ. Рекомендуется создать трёхдневный запас продуктов первой необходимости. Экономический ущерб оценивается в 2,5 триллиона иен (более 1 триллиона рублей).
