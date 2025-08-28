Пилот F-35 почти час консультировался с инженерами перед крушением на Аляске

Пилот американского истребителя F-35, потерпевшего крушение на Аляске в январе, около часа пытался по телефону устранить неисправности в системе управления самолета вместе с техниками, прежде чем принять решение о катапультировании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на результаты расследования ВВС США.