Пилот F-35 почти час консультировался с инженерами перед крушением на Аляске
CNN: Пилот F-35 перед крушением на Аляске почти час советовался с техниками
Обложка © Х / bedbolukbasi
Пилот американского истребителя F-35, потерпевшего крушение на Аляске в январе, около часа пытался по телефону устранить неисправности в системе управления самолета вместе с техниками, прежде чем принять решение о катапультировании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на результаты расследования ВВС США.
Отчёт о катастрофе установил, что причиной крушения стало обледенение гидравлических линий носовой и основных стоек шасси, что помешало их нормальному раскрытию. После взлёта с авиабазы Эйлсон на Аляске пилот не смог убрать шасси, которые заклинило. Это вызвало ложное срабатывание бортовых систем, имитирующих нахождение самолёта на земле. В течение 50 минут пилот консультировался по телефону с пятью инженерами Lockheed Martin, пытаясь устранить неисправность. Однако все попытки привели к полной потере управляемости истребителем, что вынудило пилота катапультироваться.
Напомним, что инцидент случился 28 января 2025 года прямо на взлётно-посадочной полосе. В США также заявили, что планируют провести тщательное расследование для того, чтобы в дальнейшем минимизировать вероятность повторения подобных происшествий. Стоимость разрушенного F-35 составляет около $81 миллиона.