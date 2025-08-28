Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

28 августа, 14:51

Пилот F-35 почти час консультировался с инженерами перед крушением на Аляске

CNN: Пилот F-35 перед крушением на Аляске почти час советовался с техниками

Обложка © Х / bedbolukbasi

Пилот американского истребителя F-35, потерпевшего крушение на Аляске в январе, около часа пытался по телефону устранить неисправности в системе управления самолета вместе с техниками, прежде чем принять решение о катапультировании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на результаты расследования ВВС США.

Отчёт о катастрофе установил, что причиной крушения стало обледенение гидравлических линий носовой и основных стоек шасси, что помешало их нормальному раскрытию. После взлёта с авиабазы Эйлсон на Аляске пилот не смог убрать шасси, которые заклинило. Это вызвало ложное срабатывание бортовых систем, имитирующих нахождение самолёта на земле. В течение 50 минут пилот консультировался по телефону с пятью инженерами Lockheed Martin, пытаясь устранить неисправность. Однако все попытки привели к полной потере управляемости истребителем, что вынудило пилота катапультироваться.
Напомним, что инцидент случился 28 января 2025 года прямо на взлётно-посадочной полосе. В США также заявили, что планируют провести тщательное расследование для того, чтобы в дальнейшем минимизировать вероятность повторения подобных происшествий. Стоимость разрушенного F-35 составляет около $81 миллиона.

Наталья Демьянова
