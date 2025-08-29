В РПЦ рассказали, что можно освятить в Ореховый Спас кроме самих орехов

29 августа православные верующие отмечают Ореховый Спас — славянский народный праздник, который основан на православной традиции почитания Спаса Нерукотворного. Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой рассказал Life.ru о традициях праздника.

Ореховый Спас — это народное название праздника, завершающего череду летних Спасов. Он отмечается 29 августа и по-настоящему называется Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (Убруса). Согласно Преданию, Иисус Христос умылся водой и вытер лицо полотенцем (убрусом), на котором чудесным образом отпечатался его лик. Этот образ был отправлен в Едессу, а позже торжественно перенесён в Константинополь. Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Считается, что до Орехового Спаса нельзя есть орехи нового урожая. В храмах в этот день освящают и орехи, и хлеб, и яблоки, и мёд, и другие дары природы, которые уродились к этому празднику или не были принесены на освящение в предыдущие праздничные дни.

Освящение орехов или плодов нового урожая — это проявление благодарности Богу за его любовь, которая стала съедобной, и испрашивание благословения на дальнейший урожай, говорит Береговой. Освящение плодов напоминает нам: всё, что мы имеем, дано нам Богом, и мы должны использовать это во славу Божию.

Главное в любой церковный праздник — посетить храм, принять участие в богослужении, исповедоваться и причаститься. Как и в любой день года, приветствуется совершение дел любви и милосердия, заключил священник.