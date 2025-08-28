Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 августа, 15:19

На Украине считают, что Путину не с кем подписывать мирный договор в Киеве

Экс-нардеп Олейник: Соглашения с киевским режимом аннулируются будущей властью

На Украине не существует легитимных органов власти, с которыми Россия могла бы заключить соглашение по урегулированию конфликта. Такую оценку в интервью «Ридусу» дал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По словам политика, даже Верховная рада де-юре не является легитимным органом. Он напомнил, что в 2019 году от партии «Слуга народа» было избрано 254 депутата, однако на момент выборов у партии не было ни одной зарегистрированной областной организации, что является обязательным условием для участия в выборах по украинскому законодательству.

Таким образом, эти мандаты были получены незаконно, а для легитимности парламента требуется 300 законно избранных депутатов. Без этих 254 человек в Раде остаётся лишь 196 парламентариев, что делает весь орган власти нелегитимным.

«В общем, Зеленский нелегитимен, потому что военное положение не считается поводом для отмены выборов президента, премьер-министр нелегитимен, поскольку его кандидатуру подавал нелегитимный президент, кабинет министров нелегитимен и Верховная рада нелегитимна», — пояснил Олейник.

Эксперт добавил, что в будущем любое соглашение, подписанное нынешним украинским руководством, может быть с лёгкостью отменено. По его мнению, через десять-пятнадцать лет придёт другая власть, которая справедливо укажет на то, что все договорённости были подписаны лицами без надлежащих правовых полномочий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского нелегитимным согласно украинской конституции. Министр также отметил, что Москва рассматривает Зеленского в качестве действующего главы киевского режима. В связи с этим президент России Владимир Путин открыт для проведения с ним переговоров в этом статусе.

