На Украине не существует легитимных органов власти, с которыми Россия могла бы заключить соглашение по урегулированию конфликта. Такую оценку в интервью «Ридусу» дал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По словам политика, даже Верховная рада де-юре не является легитимным органом. Он напомнил, что в 2019 году от партии «Слуга народа» было избрано 254 депутата, однако на момент выборов у партии не было ни одной зарегистрированной областной организации, что является обязательным условием для участия в выборах по украинскому законодательству.

Таким образом, эти мандаты были получены незаконно, а для легитимности парламента требуется 300 законно избранных депутатов. Без этих 254 человек в Раде остаётся лишь 196 парламентариев, что делает весь орган власти нелегитимным.

«В общем, Зеленский нелегитимен, потому что военное положение не считается поводом для отмены выборов президента, премьер-министр нелегитимен, поскольку его кандидатуру подавал нелегитимный президент, кабинет министров нелегитимен и Верховная рада нелегитимна», — пояснил Олейник.

Эксперт добавил, что в будущем любое соглашение, подписанное нынешним украинским руководством, может быть с лёгкостью отменено. По его мнению, через десять-пятнадцать лет придёт другая власть, которая справедливо укажет на то, что все договорённости были подписаны лицами без надлежащих правовых полномочий.