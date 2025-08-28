«Украина специально это делает»: Атака на здание ЕС в Киеве может быть провокацией, считают в Госдуме
Удар по зданию представительства Евросоюза в Киеве был нанесён Украиной с целью провокации. Данное мнение в беседе с Lenta.ru выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Парламентарий напомнил о предыдущих инцидентах, включая удар по площади в Краматорске, и выразил уверенность, что Украина специально организует такие провокации. Он заявил, что любое временное соглашение о прекращении огня будет нарушено с последующими попытками обвинить в этом Россию. Чепа отметил, что вопрос о том, откуда именно был нанесён удар, часто остаётся без расследования.
«Это Украина специально делает, в том числе и те провокации, когда мы говорим, допустим, о временном соглашении о прекращении огня. Я 100% уверен, что любое такое соглашение будет нарушено, и будут попытки обвинить в этом Россию. Откуда прилетел этот удар? Никто не разбирается», — сказал Чепа.
До этого сообщалось, что Евросоюз вызвал временного поверенного в делах России при ЕС Карена Малаяна в Брюссель. Как отметила глава европейской дипломатии Кайя Каллас, один из ночных ударов якобы затронул здание дипломатической миссии ЕС в Киеве.