Удар по зданию представительства Евросоюза в Киеве был нанесён Украиной с целью провокации. Данное мнение в беседе с Lenta.ru выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий напомнил о предыдущих инцидентах, включая удар по площади в Краматорске, и выразил уверенность, что Украина специально организует такие провокации. Он заявил, что любое временное соглашение о прекращении огня будет нарушено с последующими попытками обвинить в этом Россию. Чепа отметил, что вопрос о том, откуда именно был нанесён удар, часто остаётся без расследования.

«Это Украина специально делает, в том числе и те провокации, когда мы говорим, допустим, о временном соглашении о прекращении огня. Я 100% уверен, что любое такое соглашение будет нарушено, и будут попытки обвинить в этом Россию. Откуда прилетел этот удар? Никто не разбирается», — сказал Чепа.