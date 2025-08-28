Мессенджер MAX
28 августа, 16:07

В ЕС отменили все выступления сравнившего россиян с червями Невзорова*

Публичные выступления журналиста Александра Невзорова* в Европе были отменены по рекомендации органов безопасности ЕС. Данное заявление сделал писатель в своих социальных сетях.

Под отмену попали его запланированное выступление в Амстердамском соборе, а также презентация книги в Милане и Берлине. Организаторы мероприятий приняли решение вернуть деньги за все ранее проданные билеты. Причины таких действий со стороны европейских спецслужб Невзоров* не уточнил, лишь констатировав, что все его публичные мероприятия в ближайшее время проводиться не будут.

Напомним, что в июле 2024 года Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал Невзорова* и его жену экстремистским объединением, запретив им любую деятельность на территории России. Суд также постановил изъять имущество супругов в пользу государства.

Ранее Невзоров* обозвал россиян червями и назвал русофобию светлым качеством. Он утверждает, что среда в современной России столь же непригодна для нормальной жизни, как и глубины океана для большинства живых существ. Журналист также открыто назвал себя русофобом, сравнив это чувство с естественной боязнью пауков или других потенциально опасных явлений.

* Включён в перечень СМИ-иноагентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.

Юлия Сафиулина
