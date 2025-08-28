Подорвавшегося на мине в курском приграничье оператора ВГТРК оперируют хирурги из Москвы

Оператору ВГТРК Сергею Солдатову, пострадавшему от взрыва мины, проводят операцию в Курской областной больнице. Об этом сообщил военный корреспондент телеканала Станислав Бернвальд в эфире «России 24».

По словам Бернвальда, Солдатов потерял около литра крови. После оказания первой помощи в полевом госпитале его оперативно эвакуировали в областную больницу для продолжения лечения.

«Сергею в эти минуты проводится операция в Курской областной больнице. Проводят её хирурги из Москвы. Сколько продлится операция, неизвестно. Состояние Сережи было тяжёлое, но он в сознании», — сказал Бернвальд.