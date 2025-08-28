Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 августа, 16:00

Киев запросил экстренное заседание Совбеза ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Украина обратилась с просьбой о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, на повестке дня будет стоять вопрос поддержания мира и безопасности на Украине.

Напомним, в ночь на 28 августа предприятия и транспортная инфраструктура ВСУ в разных регионах Украины, в том числе и в Киеве, встретилась с российскими беспилотниками и ракетами. Какие объекты были поражены ударами возмездия — в материале Life.ru.

Наталья Демьянова
