В МВД опровергли информацию о подрыве машины в Севастополе
Севастопольское МВД опровергло слухи о подрыве и поджоге автомобиля по адресу Вакуленчука, 33а. Оперативники выезжали на место, но информация, распространяемая в ряде телеграм-каналов, оказалась ложной.
«Полиция Севастополя опровергает недостоверную информацию. В ходе выезда на указанную местность установлено, что распространяемая информация не соответствует действительности», — указали в МВД.
Правоохранительные органы настоятельно рекомендовали гражданам и СМИ воздерживаться от публикации ложной информации.
