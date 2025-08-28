Мессенджер MAX
28 августа, 19:05

В МВД опровергли информацию о подрыве машины в Севастополе

МВД: Подрыва машины в Севастополе не было

Обложка © Life.ru

Севастопольское МВД опровергло слухи о подрыве и поджоге автомобиля по адресу Вакуленчука, 33а. Оперативники выезжали на место, но информация, распространяемая в ряде телеграм-каналов, оказалась ложной.

«Полиция Севастополя опровергает недостоверную информацию. В ходе выезда на указанную местность установлено, что распространяемая информация не соответствует действительности»,указали в МВД.

Правоохранительные органы настоятельно рекомендовали гражданам и СМИ воздерживаться от публикации ложной информации.

Власти Белгорода опровергли фейк о предстоящей атаке тысячи украинских дронов

Ранее в Самаре предупредили местных граждан о распространении фейковых сообщений об эвакуации. Жителей города призвали быть спокойными, не вестись на провокации и получать информацию только из официальных источников.

Полина Никифорова
