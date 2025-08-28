В МВД опровергли информацию о подрыве машины в Севастополе

«Полиция Севастополя опровергает недостоверную информацию. В ходе выезда на указанную местность установлено, что распространяемая информация не соответствует действительности», — указали в МВД.

Ранее в Самаре предупредили местных граждан о распространении фейковых сообщений об эвакуации. Жителей города призвали быть спокойными, не вестись на провокации и получать информацию только из официальных источников.