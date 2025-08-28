Силы ПВО за полтора часа сбили 5 дронов ВСУ над регионами России и Чёрным морем

Российские силы противовоздушной обороны сбили над регионами вечером 28 августа пять украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, атаку БПЛА отражали в течение полутора часов.

«С 19:30 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, по два вражеских БПЛА было сбито над территорией Курской области и акваторией Чёрного моря и один — над Брянской областью.