Разрешение на выезд из Украины для молодых людей от 18 до 22 лет может быть продуманным ходом Владимира Зеленского.Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, без увеличения мобилизационных мер экс-комик не сможет удержать текущую ситуацию на фронте. В связи с этим, Зеленский будет использовать метод кнута и пряника, снизив в будущем призывной возраст до 23 лет. Это позволит, по мнению экс-нардепа, создать видимость предоставления молодым людям свободы выбора, одновременно гарантируя пополнение рядов военнослужащих.

«Сделав шаг на то, чтобы дать возможность выехать [мужчинам] в возрасте от 18 до 22 лет, он может снизить возраст мобилизации, например, до 23–24 лет», — заявил Олейник.

Он не исключает, что, освободив от мобилизации часть мужчин, власти могут перенаправить эту обязанность на возрастную группу 23–24 лет. Этот шаг может быть расценен как попытка смягчить негативную реакцию общества путем демонстрации избирательности. По убеждению Олейника, у Украины не осталось других путей для пополнения резервов: мужчины старше 60 лет уже не могут быть призваны по контракту, а молодёжь 18–24 лет не проявляет желания служить добровольно, что делает принудительную мобилизацию единственным выходом.