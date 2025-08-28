Мессенджер MAX
28 августа, 20:11

Фидан: Сроки возможного саммита по Украине остаются неопределёнными

Хакан Фидан. Обложка © X / Hakan Fidan

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что точной даты встречи по урегулированию конфликта на Украине пока нет. По его словам, всё ещё остаются вопросы, которые необходимо прояснить. Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала TGRT.

«Дата этого саммита пока не определена. И есть определённые вопросы, вызывающие озабоченность в связи с такими переговорами. Должны ли лидеры собраться вместе для решения проблемы или же сначала делегации должны предварительно решить некоторые вопросы перед встречей лидеров? Этот вопрос всё ещё остаётся открытым», — сказал он.

Фидан уточнил, что обсуждаются механизмы мирного урегулирования. Основные вопросы касаются назначения этих инструментов: будут ли они обеспечивать оборону Украины или контроль выполнения соглашений, а также совпадут ли рамки гарантий безопасности для Москвы и Киева.

А ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главарём киевского режима Владимиром Зеленским выразил готовность оказать содействие в организации контактов между РФ и Украиной на высшем уровне. Эрдоган подчеркнул, что внимательно наблюдал за ходом встреч представителей России и США на Аляске.

