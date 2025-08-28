Скончался посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев

Из жизни ушёл глава дипмиссии Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

«Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине чрезвычайного и полномочного посла Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Боциева Олега Ильича», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Боциев родился 26 марта 1954 года в городе Ткварчал Абхазской АССР. В 1976 году он окончил Харьковский государственный университет. Работал на различных должностях в Абхазии. В период с 2007 по 2013 год занимал пост советника-посланника Южной Осетии в Абхазии, после чего вступил в должность посла.