Скончался посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев
Олег Боциев. Обложка © VK / МИД Южной Осетии
Из жизни ушёл глава дипмиссии Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики.
«Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине чрезвычайного и полномочного посла Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Боциева Олега Ильича», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
Боциев родился 26 марта 1954 года в городе Ткварчал Абхазской АССР. В 1976 году он окончил Харьковский государственный университет. Работал на различных должностях в Абхазии. В период с 2007 по 2013 год занимал пост советника-посланника Южной Осетии в Абхазии, после чего вступил в должность посла.
