Гунба выразил соболезнования в связи со смертью посла Южной Осетии в Абхазии

Президент Абхазии Бадра Гунба провёл телефонный разговор с лидером Южной Осетии Аланом Гаглоевым, выразив соболезнования в связи со смертью посла Южной Осетии в Абхазии Олега Боциева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Абхазии.

Бадра Гунба отметил вклад Боциева в развитие двусторонних отношений и укрепление дружбы между Абхазией и Южной Осетией. Президент подчеркнул заслуги Олега Ильича как ветерана Отечественной войны народа Абхазии и выразил поддержку его семье и близким.

«Олег Ильич, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, большой патриот Абхазии и Южной Осетии. Он много сделал для укрепления дружбы между нашими государствами. Скорбим вместе с родными и близкими», — сказал Гунба.