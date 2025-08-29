Находящегося под стражей в США россиянина могут освободить после перенесённой операции

Гражданин России Денис Постовой, содержащийся под стражей в США, перенёс хирургическое вмешательство, сообщил его адвокат Уильям Коффилд. Во время общения с РИА «Новости» он отметил, что суд рассмотрит ходатайство об освобождении россиянина до заседания.

«Ему провели операцию. У него послеоперационные боли, а также проблемы со зрением — катаракта и возможное отслоение сетчатки левого глаза», — рассказал адвокат.

Коффилд добавил, что суд назначил дополнительные слушания по ходатайству об освобождении Постового до заседания. Ожидается, что материалы изучат на текущей неделе. Сторона защиты подала документ 26 августа, ответ от правительства должен поступить 29 августа.