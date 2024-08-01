Адвокат Винника опроверг его обмен в рамках сделки РФ и США

Арестованный в США гражданин России Александр Винник остаётся под стражей в США. Об этом в беседе с RT заявил его адвокат Аркадий Бух, отметив, что не получал информации о его обмене.

Бух дополнил, что последний раз общался с Винником около 15 часов назад. По его словам, никто из них не получал никаких сигналов об освобождении, однако его клиент проинформирован о возможной сделке.

Адвокат отметил, что обмен — это не юридическая и не судебная процедура, а "сделка правительств между собой". По словам юриста, даже у прокуратуры США нет никакой информации, так как всё происходит через Госдепартамент и Центральное разведывательное управление (ЦРУ).