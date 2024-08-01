Адвокат Винника опроверг его обмен в рамках сделки РФ и США
Адвокат Бух: Арестованный в США россиянин Винник остаётся под стражей
Россиянин Александр Винник. Обложка © ТАСС / Юрий Малинов
Арестованный в США гражданин России Александр Винник остаётся под стражей в США. Об этом в беседе с RT заявил его адвокат Аркадий Бух, отметив, что не получал информации о его обмене.
Бух дополнил, что последний раз общался с Винником около 15 часов назад. По его словам, никто из них не получал никаких сигналов об освобождении, однако его клиент проинформирован о возможной сделке.
Адвокат отметил, что обмен — это не юридическая и не судебная процедура, а "сделка правительств между собой". По словам юриста, даже у прокуратуры США нет никакой информации, так как всё происходит через Госдепартамент и Центральное разведывательное управление (ЦРУ).
Кроме того, адвокат опроверг сообщения СМИ, что его клиент исчез из федеральной базы заключённых. По его словам, Винника там быть и не должно, так как он находится в муниципальном учреждении. Заключённые могут пропасть из списков по разным причинам — из-за поездок в суд, в больницу или на встречи с адвокатом, подытожил Бух.
Напомним, Александра Винника задержали и позднее арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу спецслужб США. По версии следствия, мужчина отмыл от четырёх до девяти миллиардов долларов через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В августе 2022 года россиянина доставили в США, где он предстал перед судом. А в мае 2024-го Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой.
Ранее СМИ сообщили, что Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана в рамках сделки с США по обмену заключёнными. Утверждалось, что в обмене заключёнными между Россией и Западом фигурируют 26 человек.