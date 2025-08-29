Канада ввела санкции против Гуцул и оппозиционного блока Победа

Канада ввела санкционные ограничения в отношении 16 физлиц и двух организаций из Молдавии, среди которых глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул и оппозиционный блок «Победа». Это следует из заявления канадского МИД.

В заявлении ведомства подчёркивается, что принятые меры обусловлены якобы вмешательством России во внутренние дела Молдавии в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября текущего года.

«Эти лица принимали активное участие в скоординированных действиях, нацеленных на дестабилизацию демократически избранного правительства Молдавии. Они связаны с политиком и бизнесменом (лидером блока оппозиционных партий «Победа». — Прим. Life.ru) Иланом Шором, находящимся под санкциями Канады», — заявили в МИД.

Кроме того, канадские санкции распространились на ассоциацию «Щит народа» и её руководителя Кирилла Гузуна, советника главы Гагаузии Михаила Влаха, бывшую главу автономии и лидера партии «Сердце Молдовы» Ирину Влах, замглавы управления внешних связей Гагаузии Юрия Кузнецова, первого замруководителя региона Илью Узуна, заместителя главы автономии Виктора Петрова и других физлиц.