Адвокаты главы Гагаузии Гуцул подали апелляцию с требованием отменить приговор
Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул. Башкан АТО Гагаузия
Адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул направили апелляционную жалобу в Кишинёвскую палату, требуя отмены обвинительного вердикта. Об этом сообщил представитель защитной стороны Сергей Морарь, указав на серьёзные процессуальные нарушения, допущенные в ходе разбирательства.
«Отправили апелляцию сегодня. Мы настаиваем, что Гуцул и Светлана Попан невиновны», — сказал юрист.
Он заявил, что защитная сторона планирует проделывать путь к оправдательному приговору, поскольку в процессе было допущено полно нарушений.
Напомним, что Кишинёв всё-таки сумел 5 августа приговорить Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Её обвинили в финансировании запрещённой в Молдавии партии «Шор». Башкан Гагаузии заявила, что приговор продиктован политическими мотивами, обвинив молдавского президента Майю Санду в репрессиях. В ответ гагаузские власти призвали перестать подчиняться решениям, принятым Кишинёвом. Дело уже дошло до ООН, где требуют для Гуцул справедливого суда.