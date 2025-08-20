Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 07:24

Адвокаты главы Гагаузии Гуцул подали апелляцию с требованием отменить приговор

Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул. Башкан АТО Гагаузия

Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул. Башкан АТО Гагаузия

Адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул направили апелляционную жалобу в Кишинёвскую палату, требуя отмены обвинительного вердикта. Об этом сообщил представитель защитной стороны Сергей Морарь, указав на серьёзные процессуальные нарушения, допущенные в ходе разбирательства.

«Отправили апелляцию сегодня. Мы настаиваем, что Гуцул и Светлана Попан невиновны», — сказал юрист.

Он заявил, что защитная сторона планирует проделывать путь к оправдательному приговору, поскольку в процессе было допущено полно нарушений.

Захарова сравнила Санду с Саакашвили после приговора главе Гагаузии Гуцул
Захарова сравнила Санду с Саакашвили после приговора главе Гагаузии Гуцул

Напомним, что Кишинёв всё-таки сумел 5 августа приговорить Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Её обвинили в финансировании запрещённой в Молдавии партии «Шор». Башкан Гагаузии заявила, что приговор продиктован политическими мотивами, обвинив молдавского президента Майю Санду в репрессиях. В ответ гагаузские власти призвали перестать подчиняться решениям, принятым Кишинёвом. Дело уже дошло до ООН, где требуют для Гуцул справедливого суда.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Евгения Гуцул
  • Приговор Гуцул
  • Гагаузия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar