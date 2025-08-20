Адвокаты главы Гагаузии Гуцул подали апелляцию с требованием отменить приговор

Адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул направили апелляционную жалобу в Кишинёвскую палату, требуя отмены обвинительного вердикта. Об этом сообщил представитель защитной стороны Сергей Морарь, указав на серьёзные процессуальные нарушения, допущенные в ходе разбирательства.

«Отправили апелляцию сегодня. Мы настаиваем, что Гуцул и Светлана Попан невиновны», — сказал юрист.