28 августа, 23:28

Беглов: Ограничения на работу мигрантов направлены на защиту рынка труда

Ограничения, введённые в Санкт-Петербурге для мигрантов в сферах курьерской доставки, обусловлены стремлением к приоритетному трудоустройству местных жителей. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала 78.ru.

Беглов уточнил, что на координационном совете Петербурга и Ленинградской области было принято общее решение, в соответствии с которым приоритет при трудоустройстве отдаётся жителям агломерации.

Губернатор подчеркнул, что иностранные работники по-прежнему востребованы в определённых секторах экономики, где их участие необходимо для развития Санкт-Петербурга и Ленобласти. Беглов заверил, что власти приветствуют мигрантов, соблюдающих законы и способствующих экономическому росту региона, а ограничения коснутся только тех мигрантов, которые работают по патенту.

Градоначальник также отметил, что Петербург не является единственным регионом России, вводящим ограничения на трудоустройство мигрантов в определённых сферах.

В российских школах могут ввести платное обучение для детей мигрантов
Напомним, ранее Беглов запретил мигрантам работать курьерами в Санкт-Петербурге. Согласно постановлению, бизнесу дали трёхмесячный срок для перехода на новые правила. В правительстве Петербурга пояснили, что законопроект нацелен на борьбу с теневой занятостью. Также увольнение мигрантов позволит создать новые рабочие места для молодёжи и повысить качество и безопасность услуг.

Виталий Приходько
