Фигурант дела о «Северных потоках» запросил телефонные разговоры с женой

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, фигурант дела о подрыве газопроводов «Северный поток», запросил возможность телефонного разговора с женой во время заседания суда в Болонье. Решение по данному запросу не было объявлено. Об этом говорится в постановлении о его аресте, которое имеется в распоряжении РИА «Новости».

По итогам заседания Кузнецов останется под стражей до 3 сентября. В этот день будет решаться вопрос о его экстрадиции в Германию. На заседании Кузнецов сообщил, что у него четверо детей в возрасте от пяти до 21 года. Один ребёнок находится на Украине, остальные — в Италии.