29 августа, 01:01

Фигурант дела о «Северных потоках» запросил телефонные разговоры с женой

РИАН: Обвиняемый в диверсии на Северных потоках просил связаться с женой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, фигурант дела о подрыве газопроводов «Северный поток», запросил возможность телефонного разговора с женой во время заседания суда в Болонье. Решение по данному запросу не было объявлено. Об этом говорится в постановлении о его аресте, которое имеется в распоряжении РИА «Новости».

«Защита обращается с запросом на телефонные переговоры с супругой <...> доступной по телефонному номеру», — указано в документе.

По итогам заседания Кузнецов останется под стражей до 3 сентября. В этот день будет решаться вопрос о его экстрадиции в Германию. На заседании Кузнецов сообщил, что у него четверо детей в возрасте от пяти до 21 года. Один ребёнок находится на Украине, остальные — в Италии.

Немецкое расследование связало подрыв «Северных потоков» с ВСУ

Ранее сообщалось о задержании гражданина Украины в Италии по запросу немецкой прокуратуры. Задержанным является Сергей Кузнецов, бывший капитан Вооружённых сил Украины и экс-сотрудник Службы безопасности Незалежной. Утверждается, что Кузнецов и другие военнослужащие были наняты для совершения диверсии в 2022 году. Расследование продолжается.

