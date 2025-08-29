Колумбия разместила 25 тысяч военных в Кататумбо на границе с Венесуэлой

Президент Колумбии Густаво Петро распорядился направить дополнительные военные силы в регион Кататумбо, расположенный в департаменте Норте-дель-Сантандер на границе с Венесуэлой для борьбы с действующими там преступными группировками.

В своем аккаунте в социальной сети X Петро заявил, что запросил увеличение военного контингента на границе с Венесуэлой в регионе Кататумбо, чтобы максимально ограничить деятельность преступных элементов. Он также отдал приказ колумбийской армии об увеличении штата военнослужащих на колумбийской стороне границы. В настоящее время, по его словам, в данной зоне дислоцированы 25 тысяч колумбийских солдат.

Президент Колумбии подчеркнул, что контроль над территорией не будет отдан в руки мафиозных группировок, и ответственность за поддержание порядка в регионе будут нести вооружённые силы Венесуэлы и Колумбии.