Росавиация объявила о снятии ограничений на полёты в аэропорту Калуги

Аэропорт Калуги (Грабцево) возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Как пояснили в ведомстве, ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены «для обеспечения безопасности полётов».

«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолет», — говорится в сообщении Росавиации.