29 августа, 01:38

Росавиация объявила о снятии ограничений на полёты в аэропорту Калуги

Обложка © Life.ru

Аэропорт Калуги (Грабцево) возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Как пояснили в ведомстве, ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены «для обеспечения безопасности полётов».

«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолет», — говорится в сообщении Росавиации.

Вооружённые силы Украины атакуют Орёл с помощью беспилотников
Вооружённые силы Украины атакуют Орёл с помощью беспилотников

Тем временем, в Орловской области обломки БПЛА повредили четыре здания, есть пострадавший. Два объекта пострадали в областном центре, ещё два — в соседних муниципалитетах. На местах происшествий работают сотрудники региональных специальных служб. В настоящий момент известно об одном пострадавшем.

