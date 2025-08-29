Правительство Камчатки опровергло фейк о повышении цен на проезд

В социальных сетях активно распространяется дезинформация о значительном повышении стоимости проезда в общественном транспорте Камчатского края. Правительство региона официально опровергло это сообщение.

В пресс-релизе правительства отмечается, что распространяемое видео с заявлением главы региона Владимира Солодова о якобы планируемом повышении цен на 50% с 1 сентября является фейком.

«Фейк: Правительство Камчатского края повышает стоимость проезда в общественном транспорте на 50% с 1 сентября, сообщил глава региона Владимир Солодов. Правда: Солодов никогда не делал подобных заявлений, а сопровождающее «новость» видео является дипфейком», — уточняется в пресс-релизе.

Злоумышленники использовали технологии глубокой модификации видео. В частности, содержание речи губернатора было изменено. Исходное видео было опубликовано 30 июля 2025 года, где Солодов рассказывал о работе по ликвидации последствий землетрясения. Работа по созданию дипфейков с участием российских чиновников является одним из приоритетных направлений деятельности украинского ЦИПсО. Жителей края призвали проверять информацию только по официальным источникам.