Мэр Белгорода опроверг фейки о плане эвакуации и бомбоубежищах
Обложка © Telegram/Настоящий Гладков
Мэр Белгорода Валентин Демидов опроверг слухи о подготовке плана эвакуации города и призывах к посещению бомбоубежищ. Об этом он заявил в своём официальном Telegram-канале.
«Друзья, от моего имени распространяется ложная информация! Прошу, будьте внимательны!», — написал Демидов.
Градоначальник назвал видео с соответствующими призывами подделкой, вероятно, созданной с помощью искусственного интеллекта. Он пояснил, что оригинальное обращение было записано в июне 2024 года и доступно в его официальном аккаунте. Демидов призвал жителей доверять только проверенным источникам и не поддаваться на провокации.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков на пресс-конференции сообщил, что атаки беспилотников, произошедшие в Белгороде 13 и 14 августа, являются беспрецедентными для региона. По его словам, в городе отсутствуют военные объекты, а удары нацелены на центры управления гражданской власти с целью запугать местное население.