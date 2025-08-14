Мэр Белгорода опроверг фейки о плане эвакуации и бомбоубежищах

Мэр Белгорода Валентин Демидов опроверг слухи о подготовке плана эвакуации города и призывах к посещению бомбоубежищ. Об этом он заявил в своём официальном Telegram-канале.

Градоначальник назвал видео с соответствующими призывами подделкой, вероятно, созданной с помощью искусственного интеллекта. Он пояснил, что оригинальное обращение было записано в июне 2024 года и доступно в его официальном аккаунте. Демидов призвал жителей доверять только проверенным источникам и не поддаваться на провокации.