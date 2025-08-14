Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 15:18

Мэр Белгорода опроверг фейки о плане эвакуации и бомбоубежищах

Обложка © Telegram/Настоящий Гладков

Обложка © Telegram/Настоящий Гладков

Мэр Белгорода Валентин Демидов опроверг слухи о подготовке плана эвакуации города и призывах к посещению бомбоубежищ. Об этом он заявил в своём официальном Telegram-канале.

«Друзья, от моего имени распространяется ложная информация! Прошу, будьте внимательны!», написал Демидов.

Градоначальник назвал видео с соответствующими призывами подделкой, вероятно, созданной с помощью искусственного интеллекта. Он пояснил, что оригинальное обращение было записано в июне 2024 года и доступно в его официальном аккаунте. Демидов призвал жителей доверять только проверенным источникам и не поддаваться на провокации.

Гладков: Белгород подвергся обстрелу и атакам 32 беспилотников ВСУ
Гладков: Белгород подвергся обстрелу и атакам 32 беспилотников ВСУ

Ранее губернатор Вячеслав Гладков на пресс-конференции сообщил, что атаки беспилотников, произошедшие в Белгороде 13 и 14 августа, являются беспрецедентными для региона. По его словам, в городе отсутствуют военные объекты, а удары нацелены на центры управления гражданской власти с целью запугать местное население.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar