29 августа, 05:48

Наши бойцы вновь ликвидировали антенны Starlink в районе Степановки

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Армия России уничтожила антенны спутниковой связи Starlink в районе Степановки в ДНР, а также сорвала ротацию украинских военных под Константиновкой. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В лесном массиве в окрестностях населённого пункта Степановка российские военные с помощью квадрокоптеров поразили антенны спутниковой связи Starlink 44 отдельной механизированной бригады ВСУ, которая использовалась для передачи координат и поддержания связи на переднем крае», — говорится в сообщении.

Поражение антенн нарушило работу украинских подразделений в этом направлении. Кроме того, в районе Константиновки российские силы сорвали попытку ротации личного состава ВСУ. После обнаружения боевой машины пехоты 100-й отдельной механизированной бригады её координаты были переданы расчётам ударных FPV-дронов. В результате транспортное средство было уничтожено.

Военный эксперт раскрыл, как Армии России удалось взять в клещи «третью столицу Украины»

Ранее сообщалось, что войска РФ продвинулись в пригород Купянска и усилили давление на позиции украинской армии. Российские подразделения постепенно берут город в окружение, и удерживать позиции украинским силам становится всё сложнее.

Милена Скрипальщикова
