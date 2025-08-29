В Днепропетровске сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack
В Днепропетровске прошедшей ночью был повреждён объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак, не уточнив тип объекта, масштабы разрушений или возможные причины происшествия.
«Повреждён инфраструктурный объект», — написал Лысак в социальных сетях.
