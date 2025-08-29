В Днепропетровске сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Днепропетровске прошедшей ночью был повреждён объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак, не уточнив тип объекта, масштабы разрушений или возможные причины происшествия.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар при помощи дрона по гражданскому автомобилю в селе Двулучное Белгородской области. В результате пассажир погиб на месте, а водитель находится в больнице.