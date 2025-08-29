Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 05:59

В Днепропетровске сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

В Днепропетровске прошедшей ночью был повреждён объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак, не уточнив тип объекта, масштабы разрушений или возможные причины происшествия.

«Повреждён инфраструктурный объект», — написал Лысак в социальных сетях.

ВС РФ нанесли ракетные удары по военным целям в Киеве
ВС РФ нанесли ракетные удары по военным целям в Киеве

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар при помощи дрона по гражданскому автомобилю в селе Двулучное Белгородской области. В результате пассажир погиб на месте, а водитель находится в больнице.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar