Веди себя прилично: Россиянам рассказали, почему теперь не все смогут снять наличные

С начала осени банки смогут временно блокировать снятие наличных суммой более 50 тысяч рублей, если операция покажется подозрительной. Ограничение действует до 48 часов, после чего деньги можно будет получить в офисе при предъявлении паспорта. Об этом «Газете.ru» сообщила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«В качестве нетипичного поведения при совершении операции может рассматриваться снятие денег в ночное время, снятие крупных сумм, неоднократные запросы на выдачу средств, или если клиент снимает деньги способом, которым никогда не пользовался — например, обычно использует банковскую карту, а в этот раз воспользовался QR-кодом», — сказала она.

По словам эксперта, банки будут обращать внимание не только на суммы, но и на сопутствующую активность. Подозрения вызовут звонки и сообщения от незнакомых номеров, смена телефона для авторизации, наличие вредоносного ПО на устройстве или серия отказов при вводе ПИН-кода.

Кроме того, у россиян появится возможность назначить доверенное лицо для подтверждения операций по снятию или переводу. На согласование будет даваться до 12 часов, а отменить услугу можно лишь через сутки после подачи заявления.