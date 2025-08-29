Франция и Великобритания могут возглавить иностранный контингент на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / roibu
Вооружённые силы Франции и Великобритании с высокой вероятностью составят основу иностранного военного контингента на Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Сообщается, что Лондон и Париж активно оказывают давление на союзников, добиваясь их участия в предоставлении военных ресурсов.
Ранее сразу несколько стран выразили готовность отправить на территорию Украины свои миротворческие миссии. Сначала такую позицию высказали представители Турции, позднее власти Китая также заявили о возможности отправить миротворцев в зону вооружённого конфликта.