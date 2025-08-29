Франция и Великобритания могут возглавить иностранный контингент на Украине

Вооружённые силы Франции и Великобритании с высокой вероятностью составят основу иностранного военного контингента на Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Сообщается, что Лондон и Париж активно оказывают давление на союзников, добиваясь их участия в предоставлении военных ресурсов.