Путин и Трамп на Аляске
29 августа, 06:38

G4media: Президент Румынии Никушор Дан сделал шаг к присоединению Молдавии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creative Lab

Президент Румынии Никушор Дан отказался направить поздравление Молдавии с Днём независимости, что в Кишинёве сочли политическим сигналом о планах объединения двух стран. Об этом сообщило издание издание G4media со ссылкой на свои источники.

«Место республики Молдова — рядом с Румынией, поэтому нет причин праздновать независимость государства, которое должна поглотить Румыния», — говорится в материале.

Поздравительное письмо для президента Молдавии Майи Санду было подготовлено, но так и не отправлено. Источники издания уверены, что это решение было принято осознанно и отражает политический курс главы государства. Кроме того, Дан не приехал на празднование Дня независимости в Кишинёв. Как уточняют собеседники, это также часть стратегии по постепенному сближению, которая, по их словам, согласована с молдавской стороной.

Ранее сообщалось, что 27 августа по приглашению Майи Санду Молдавию посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск. Их визит был приурочен к 34-й годовщине независимости страны и был направлен на подтверждение поддержки безопасности, суверенитета и европейского курса республики.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Молдавия
  • румыния
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
