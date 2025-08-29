G4media: Президент Румынии Никушор Дан сделал шаг к присоединению Молдавии

Президент Румынии Никушор Дан отказался направить поздравление Молдавии с Днём независимости, что в Кишинёве сочли политическим сигналом о планах объединения двух стран. Об этом сообщило издание издание G4media со ссылкой на свои источники.

«Место республики Молдова — рядом с Румынией, поэтому нет причин праздновать независимость государства, которое должна поглотить Румыния», — говорится в материале.

Поздравительное письмо для президента Молдавии Майи Санду было подготовлено, но так и не отправлено. Источники издания уверены, что это решение было принято осознанно и отражает политический курс главы государства. Кроме того, Дан не приехал на празднование Дня независимости в Кишинёв. Как уточняют собеседники, это также часть стратегии по постепенному сближению, которая, по их словам, согласована с молдавской стороной.