«Какое ты право имеешь?»: Жулин раскрыл, кто «уничтожил» Валиеву

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин в интервью RTVI сделал сенсационное заявление, возложив ответственность за разрушение карьеры российской фигуристки Камилы Валиевой на бывшего президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. По словам специалиста, именно в 2022 году во время Олимпийских игр в Пекине спорт окончательно превратился в инструмент политики.

«Когда спорт начал превращаться в политику? Мне кажется, где-то, наверное, в 2022 году. Когда в Пекине Валиеву уничтожили. Когда Бах начал уничтожать Валиеву, Тутберидзе. Какое ты право имеешь?» — заявил Жулин.

Высказывания Жулина прозвучали на фоне решения Спортивного арбитражного суда о четырёхлетней дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Наказание, действующее с декабря 2021 года, привело к аннулированию всех её последующих достижений, включая олимпийское золото в командных соревнованиях.

Тренер также выразил пессимизм относительно перспектив возвращения российских спортсменов в международные соревнования, отметив, что не видит предпосылок для их радушного приёма мировым спортивным сообществом. Он подчеркнул, что звание чемпиона мира должно доказываться в честной конкуренции с сильнейшими атлетами планеты, чего российские фигуристы в настоящее время лишены.

Жулин упомянул и о русофобской позиции, которую, по его мнению, занимает действующий президент Международного союза конькобежцев Себастьян Коу. По оценке тренера, текущая ситуация в мировом спорте не оставляет пространства для объективности и справедливости по отношению к российским атлетам.