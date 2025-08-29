Надбавка — не выход: Эксперт предложил способ справиться с нехваткой медиков
Введение 50-процентной надбавки к зарплате за наставничество может поддержать опытных врачей, однако не устранит системную проблему нехватки кадров в медучреждениях и создаст дополнительную финансовую нагрузку на бюджет. Такое мнение в беседе с высказал HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян.
По его словам, дополнительные выплаты будут мотивировать опытных специалистов оставаться в профессии, чтобы делиться опытом с молодыми коллегами и помогать им адаптироваться.
«Сама мера не решит проблему нехватки медперсонала, поскольку она носит скорее стимулирующий, чем системный характер», — сказал Мурадян в разговоре с 360.ru.
Эксперт добавил, что для реального решения кадрового дефицита необходимо расширить целевую подготовку в медицинских вузах с обязательной последующей отработкой. При этом он подчеркнул добровольный характер наставничества — врачи должны иметь право отказаться от этой роли при высокой загруженности основной работой.
Мурадян также обратил внимание, что финансирование надбавок потребует либо изыскания новых средств в бюджете, либо перераспределения существующих расходов. Руководителям же такие инвестиции могут быть интересны как способ снизить текучесть кадров и сократить издержки на постоянное обучение новичков. Инициатива о введении надбавки принадлежит лидеру думской фракции «Справедливая Россия — За правду!» Сергею Миронову.
