29 августа, 07:11

Надбавка — не выход: Эксперт предложил способ справиться с нехваткой медиков

Эксперт Мурадян: Доплата 50% за наставничество не решит проблему дефицита врачей

Введение 50-процентной надбавки к зарплате за наставничество может поддержать опытных врачей, однако не устранит системную проблему нехватки кадров в медучреждениях и создаст дополнительную финансовую нагрузку на бюджет. Такое мнение в беседе с высказал HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян.

По его словам, дополнительные выплаты будут мотивировать опытных специалистов оставаться в профессии, чтобы делиться опытом с молодыми коллегами и помогать им адаптироваться.

«Сама мера не решит проблему нехватки медперсонала, поскольку она носит скорее стимулирующий, чем системный характер», — сказал Мурадян в разговоре с 360.ru.

Эксперт добавил, что для реального решения кадрового дефицита необходимо расширить целевую подготовку в медицинских вузах с обязательной последующей отработкой. При этом он подчеркнул добровольный характер наставничества — врачи должны иметь право отказаться от этой роли при высокой загруженности основной работой.

Мурадян также обратил внимание, что финансирование надбавок потребует либо изыскания новых средств в бюджете, либо перераспределения существующих расходов. Руководителям же такие инвестиции могут быть интересны как способ снизить текучесть кадров и сократить издержки на постоянное обучение новичков. Инициатива о введении надбавки принадлежит лидеру думской фракции «Справедливая Россия — За правду!» Сергею Миронову.

Ранее Life.ru рассказывал об инициативе Минздрава России: с первого сентября акушеры и фельдшеры смогут выполнять функционал врачей терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Это нужно, чтобы специалист со средним медицинским образованием мог оказать помощь, если профильный врач отсутствует.

