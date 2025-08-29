«Не можем позволить разорвать отношения»: В Японии захотели дружить с Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex_Po
Токио следует наладить отношения с Москвой. Об этом пишет японская газета The Mainichi, указывая территориальную близость главным фактором.
«Россия была и остаётся нашим соседом. Япония попросту не может позволить себе разорвать с ней отношения», — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, важно создать условия для сотрудничества между странами, в которых Япония могла бы поднимать и обсуждать важные для неё вопросы, такие как поставки российского природного газа и договорённости о рыбном промысле.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала заявления Японии о «неправомерности» вступления СССР в войну в августе 1945 года и «незаконной оккупации» южных Курильских островов. По словам дипломата, они отражают реваншистскую суть политики Токио, стремление навязать ложные трактовки истории и обелить преступления японской военщины в Восточной Азии.