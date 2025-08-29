«Не можем позволить разорвать отношения»: В Японии захотели дружить с Россией

Токио следует наладить отношения с Москвой. Об этом пишет японская газета The Mainichi, указывая территориальную близость главным фактором.

«Россия была и остаётся нашим соседом. Япония попросту не может позволить себе разорвать с ней отношения», — говорится в публикации.

По мнению обозревателя, важно создать условия для сотрудничества между странами, в которых Япония могла бы поднимать и обсуждать важные для неё вопросы, такие как поставки российского природного газа и договорённости о рыбном промысле.