Путин и Трамп на Аляске
29 августа, 07:15

«Не можем позволить разорвать отношения»: В Японии захотели дружить с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex_Po

Токио следует наладить отношения с Москвой. Об этом пишет японская газета The Mainichi, указывая территориальную близость главным фактором.

«Россия была и остаётся нашим соседом. Япония попросту не может позволить себе разорвать с ней отношения», — говорится в публикации.

По мнению обозревателя, важно создать условия для сотрудничества между странами, в которых Япония могла бы поднимать и обсуждать важные для неё вопросы, такие как поставки российского природного газа и договорённости о рыбном промысле.
Хотят дружить и общаться с русскими: Пожилые японцы ностальгируют по Курильским островам
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала заявления Японии о «неправомерности» вступления СССР в войну в августе 1945 года и «незаконной оккупации» южных Курильских островов. По словам дипломата, они отражают реваншистскую суть политики Токио, стремление навязать ложные трактовки истории и обелить преступления японской военщины в Восточной Азии.

Мария Любицкая
