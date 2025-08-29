Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
29 августа, 07:44

Президент Португалии ди Соуза назвал Трампа русским активом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза в ходе выступления в университете сделал резкое заявление в адрес президента США Дональда Трампа, назвав его «русским активом». Об этом сообщает португальское издание 24 Noticias.

По мнению португальского лидера, Вашингтон ведёт односторонние переговоры с Москвой, игнорируя позиции Украины и европейских союзников.

«Высшим лидером величайшей сверхдержавы в мире, объективно, является советский актив, или русский. Он работает как актив», — заявил ди Соуза, комментируя текущую внешнюю политику США.

Тем временем во Франции раскрыли истинное отношение американского лидера к России. Там полагают, что Киев является лишь препятствием для Трампа на пути к налаживанию отношений с Москвой.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Барак Обама докладом о вмешательстве РФ в выборы хотел подставить Трампа. В этом бывшего американского лидера обвинил глава ЦРУ, сославшись на отчёт, который выявил нарушения в докладе разведки о якобы попытках РФ вмешаться в президентские выборы 2016 года.

Мария Любицкая
