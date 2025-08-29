Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза в ходе выступления в университете сделал резкое заявление в адрес президента США Дональда Трампа, назвав его «русским активом». Об этом сообщает португальское издание 24 Noticias.

По мнению португальского лидера, Вашингтон ведёт односторонние переговоры с Москвой, игнорируя позиции Украины и европейских союзников.

«Высшим лидером величайшей сверхдержавы в мире, объективно, является советский актив, или русский. Он работает как актив», — заявил ди Соуза, комментируя текущую внешнюю политику США.

Тем временем во Франции раскрыли истинное отношение американского лидера к России. Там полагают, что Киев является лишь препятствием для Трампа на пути к налаживанию отношений с Москвой.