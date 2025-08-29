Мессенджер MAX
Регион
29 августа, 07:59

Поджог авто обернулся для россиянина 5 годами колонии и огромным штрафом

Петербуржец получил 5 лет 4 месяца ИК и штраф 1,8 млн за поджог автомобиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Житель Петербурга Артур Юшков отправился на 5 лет и 4 месяца в исправительную колонию строгого режима за поджог чужого автомобиля, а также выплатил владельцу 1 739 580 рублей. О приговоре Ленинского районного суда Северной столицы сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Суд установил, что в ночь на 23 апреля прошлого года Артур Юшков поджёг припаркованный автомобиль Toyota Land Cruiser 200 во дворе дома на улице Верейской, причинив ущерб на сумму свыше 12,6 миллиона рублей.

Подсудимый на момент совершения преступления уже находился под административным надзором по решению Невского районного суда, который в январе 2023 года установил этот режим сроком на восемь лет. Мужчина дважды нарушал условия надзора.

Ранее Life.ru рассказывал, что напавшему на полицейских в Москве террористу избрали меру пресечения. Обвиняемого, прибывшего в зал суда в бинтах, не держали ноги, но он по какой-то причине ухмылялся перед заседанием. Ближайшие два месяца он продолжит радоваться жизни в СИЗО.

