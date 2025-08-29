Украинец обанкротил московскую компанию и сбежал за границу дружить с инфоцыганами

Московская компания Zunami, специализировавшаяся на криптовалютных технологиях, была вынуждена закрыться после того, как её собственный программист похитил 3 миллиона долларов и бежал в Дубай. По данным телеграм-канала Mash, бывший сотрудник украинского происхождения Михаил систематически выводил средства с корпоративных криптокошельков в течение 2023-2024 годов.

Инцидент произошёл в три этапа: сначала было похищено 260 тысяч долларов, затем 2,1 миллиона и финальные 500 тысяч долларов. Первоначально руководство компании не могло установить личность злоумышленника, однако после полного прекращения деятельности организации главным подозреваемым стал именно Михаил.

Пост Михаила в социальных сетях. Фото © Telegram / Mash

Детективы проекта Da Vinci, занимающиеся расследованием киберпреступлений, обнаружили прямую связь между последней кражей и переводом средств на поддержку ВСУ. С личного счёта подозреваемого был зафиксирован донат в пользу украинской армии сразу после хищения полумиллиона долларов.

В настоящее время экс-программист ведет роскошный образ жизни в Дубае и на Кипре, где приобрёл пентхаус и дорогостоящие автомобили Ferrari и Audi RS Q8. Он регулярно появляется в компании известных инфоцыган и категорически отрицает все выдвинутые против него обвинения, несмотря на представленные доказательства.