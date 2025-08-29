Мессенджер MAX
Регион
29 августа, 08:03

Спасатели подняли с горы в КБР тело экс-президента Федерации альпинизма Кубани

Погибший альпинист Александр Расторгуев. Обложка © alpfederation / Евгения Леонова

Тело бывшего президента Федерации альпинизма Краснодарского края Александра Расторгуева, погибшего под камнепадом, эвакуировали с вершины Джангитау и передали сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии.

Спасательная операция в КБР. Видео © МЧС Кабардино-Балкарии

Спасательная операция, в которой задействовали восемь профессиональных спасателей и вертолёт компании «Хелиэкшн», завершилась сегодня утром, положив конец напряжённому поиску в суровых условиях высокогорья.

Напомним, что в горах Кабардино-Балкарии при камнепаде погиб экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев. Группа вышла на маршрут 25 августа и тогда же попала под камнепад. От него также пострадала вторая участница — она получила травмы и попала в больницу.

