Спасатели подняли с горы в КБР тело экс-президента Федерации альпинизма Кубани

Тело бывшего президента Федерации альпинизма Краснодарского края Александра Расторгуева, погибшего под камнепадом, эвакуировали с вершины Джангитау и передали сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии.

Спасательная операция, в которой задействовали восемь профессиональных спасателей и вертолёт компании «Хелиэкшн», завершилась сегодня утром, положив конец напряжённому поиску в суровых условиях высокогорья.

Напомним, что в горах Кабардино-Балкарии при камнепаде погиб экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев. Группа вышла на маршрут 25 августа и тогда же попала под камнепад. От него также пострадала вторая участница — она получила травмы и попала в больницу.