Бесстрашный Том Круз четырежды мог отправиться на тот свет на съёмках кино

Голливудский актёр Том Круз неоднократно подвергал свою жизнь серьёзной опасности во время съёмок, отказываясь от услуг каскадёров в пользу самостоятельного исполнения сложных трюков. Коллеги из Кино Mail вспомнили многочисленные инциденты, произошедшие с актёром на площадках его знаменитых фильмов.

Как сообщает издание, во время работы над картиной «Лучший стрелок» актёр едва не утонул, когда его парашют неожиданно начал раскрываться под водой. Ситуацию спас член съёмочной группы с аквалангом, который успел освободить Круза от опасного снаряжения.

Четыре года спустя, во время производства гоночного фильма «Дни грома», Круз проигнорировал рекомендации консультанта и устроил аварию, уничтожив дорогостоящее оборудование на сто тысяч долларов, хотя сам не пострадал.

На съёмках фантастического боевика «Грань будущего» его партнёрша Эмили Блант едва не совершила роковое столкновение, задержавшись с манёвром во время сцены погони. Актёр тогда отделался лишь лёгкими царапинами и сохранил присутствие духа, чтобы посмеяться над происшествием.

Одним из самых рискованных его трюков стал полёт на внешней стороне самолёта для фильма «Миссия невыполнима: Племя изгоев», который закончился для Круза переломом ребра после столкновения с камнем на высокой скорости.