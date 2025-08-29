«Подводный монстр» из Мексики поставил на уши жителей Подмосковья

В пожарном пруду Балашихи местные жители обнаружили необычное существо зеленовато-белёсого цвета длиной около 12 сантиметров, которого сразу окрестили «монстром». Появление неизвестного животного в водоёме между садовым товариществом «Металлург» и ЖК «Новое Измайлово» вызвало беспокойство у очевидцев.

В Подмосковье обнаружили необычное водное существо. Видео © Regions.ru

На помощь пришли супруги Ксения Смирнова и Кирилл Фролов, проживающие неподалёку от пруда в частном доме.

«Его 100% туда кто-то подкинул, ведь сам по себе он там не мог появиться. Мы сразу же пошли и выловили его. Ловили стоя по колено в воде сачком для бабочек», — рассказала Ксения Смирнова интернет-изданию Regions.ru.

С помощью интернета супруги самостоятельно идентифицировали животное как аксолотля — личинку мексиканской амбистомы. Они забрали существо домой и поместили в аквариум, поскольку оставлять его в естественном водоёме было нельзя. Ксения призналась, что ещё не решила, будет ли оставлять экзотическое животное у себя или найдёт ему новых хозяев.

Герпетолог Юлиана Рыжкова подтвердила, что пойманное существо действительно является аксолотлем — редким земноводным, которое в природе обитает лишь в одном из высокогорных озёр неподалёку от Мехико. Специалист пояснила, что этих животных часто разводят в домашних условиях, они неприхотливы в содержании и могут жить в аквариумах с температурой воды не выше 21 градуса, питаясь мотылём или мелкими ракообразными.