29 августа, 08:33

«Фенербахче» уволил Моуринью после провала в Лиге чемпионов

Фенербахче уволил Жозе Моуринью после поражения от Бенфики в квалификации ЛЧ

Обложка © ТАСС / Zuma

Турецкий «Фенербахче» уволил главного тренера Жозе Моуринью после того, как клуб не смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Накануне подопечные португальского специалиста уступили на выезде португальской «Бенфике» со счётом 0:1 в ответном матче решающего раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Первая игра завершилась нулевой ничьей.

«Мы расстались с Жозе Моуринью, который был тренером нашей команды с сезона-2024/25. Мы благодарим его за вклад в развитие нашей команды и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — сообщила пресс-служба клуба.

62-летний двукратный победитель Лиги чемпионов по прозвищу Особенный возглавил «Фенербахче» в 2024 году, но выполнить поставленные руководством задачи не смог.

Это уже второе громкое увольнение в турецком футболе за сутки. Также своего поста лишился главный тренер «Бешикташа» Уле Гуннар Сульшер. 52-летнего норвежского специалиста, известного по прозвищу Убийца с лицом младенца, уволили после домашнего поражения от швейцарской «Лозанны» в финальном раунде квалификации Лиги конференций. Сульшер проработал в «Бешикташе» всего восемь месяцев.

Никита Никонов
