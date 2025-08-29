«Фенербахче» уволил Моуринью после провала в Лиге чемпионов

Турецкий «Фенербахче» уволил главного тренера Жозе Моуринью после того, как клуб не смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Накануне подопечные португальского специалиста уступили на выезде португальской «Бенфике» со счётом 0:1 в ответном матче решающего раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Первая игра завершилась нулевой ничьей.

«Мы расстались с Жозе Моуринью, который был тренером нашей команды с сезона-2024/25. Мы благодарим его за вклад в развитие нашей команды и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — сообщила пресс-служба клуба.

62-летний двукратный победитель Лиги чемпионов по прозвищу Особенный возглавил «Фенербахче» в 2024 году, но выполнить поставленные руководством задачи не смог.