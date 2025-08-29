Мессенджер MAX
29 августа, 08:46

Раскрыты истинные планы западных стран на будущее Украины

Медведчук: Запада хочет превратить Украину в государство-лимитроф

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Страны Запада желают, чтобы Украина утратила свою независимость и стала государством-лимитрофом. Об этом заявил бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Из планов размещения европейских войск на Украине хорошо видно, что из неё хотят сделать «санитарную зону», государство-лимитроф, начисто лишённое субъектности и суверенитета», — заявил Медведчук.

По мнению Медведчука, для таких государств неизбежна судьба быть поглощёнными истинными игроками в конфликте.

В Белом доме посчитали Россию и Украину неготовыми завершить конфликт
Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что конфликт на Украине приближается к завершению, а ключевые мировые лидеры заранее знают его исход. При этом в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп на данный момент недоволен течением украинского конфликта.

