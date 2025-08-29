«Я и дочь — собственность мужа»: Россиянка не может сбежать из Ирана из-за бывшего супруга

Петербурженка вышла замуж за иранца, а теперь не может уехать из страны и спасти свою пятилетнюю дочь. Мужчина выкрал девочку из России, когда женщина лежала в больнице с инсультом, и увёз её на свою родину. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Чтобы вернуть ребёнка, россиянка поехала в Иран. За это мужчина её жестоко избил. После этого Галина приняла решение тайком покинуть страну вместе с дочерью, однако иранец заблокировал ей выезд. Несмотря на обращения в российские органы власти и дипломатическое представительство, помощь женщине не оказали из-за наличия у нее двойного гражданства.

«Отказаться от гражданства Ирана, согласно законам Ирана, я не имею права. Российское решение суда, что наш брак расторгнут, для Ирана не имеет значения. Сам развод в Иране длится до 3 лет, и, скорее всего, меня убьют, чтобы не позорить род моего мужа. Я и дочь являемся собственностью мужа, а не людьми», — рассказала россиянка.

Сейчас женщина находится в тяжёлом положении. В Иране она уже восемь месяцев вместе с дочерью прячется у знакомых. Россиянка полагает, что бывший муж ищет её и хочет убить, чтобы она не позорила его род.