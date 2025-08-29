В Крыму произошёл крупный пожар на 150 га

Крупный ландшафтный пожар охватил 150 гектаров в Симферопольском районе Республики Крым. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Возгорание сухой растительности произошло вблизи села Колодязное, где в результате порывов ветра до 16 м/с огонь быстро распространился по территории. Для ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы пожарно-спасательные подразделения МЧС России, МЧС Крыма, аэромобильная группировка Главного управления и силы местной администрации.

«Сегодня, в 09:37, поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе села Колодязное», — говорится в сообщении.

В сообщении ведомства уточняется, что огнеборцы провели опашку территории и создали минерализованные полосы, что позволило не допустить распространение огня на населённый пункт. На месте работали 105 человек и 22 единицы техники.

В 12:23 по московскому времени пожар был локализован на площади 150 гектаров.