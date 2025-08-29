В Крыму произошёл крупный пожар на 150 га
Обложка © Telegram / «ГУ МЧС России по Республике Крым»
Крупный ландшафтный пожар охватил 150 гектаров в Симферопольском районе Республики Крым. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
Возгорание сухой растительности произошло вблизи села Колодязное, где в результате порывов ветра до 16 м/с огонь быстро распространился по территории. Для ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы пожарно-спасательные подразделения МЧС России, МЧС Крыма, аэромобильная группировка Главного управления и силы местной администрации.
«Сегодня, в 09:37, поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе села Колодязное», — говорится в сообщении.
Пожарные тушат возгорание. Видео © Telegram / «ГУ МЧС России по Республике Крым»
В сообщении ведомства уточняется, что огнеборцы провели опашку территории и создали минерализованные полосы, что позволило не допустить распространение огня на населённый пункт. На месте работали 105 человек и 22 единицы техники.
В 12:23 по московскому времени пожар был локализован на площади 150 гектаров.
А в ночь на 28 августа на окраине Геленджика, в селе Криница, произошло возгорание лесного массива. Причиной стало падение обломков сбитого беспилотного летательного аппарата, что спровоцировало три очага пожара на площади около 200 квадратных метров. Для тушения было задействовано пожарное судно Бе-200. Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили, что возникшие пожары не представляют опасности для туристов, отдыхающих в Краснодарском крае.